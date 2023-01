1938-ban a pécsi egyetemisták nagy örömére átadták Pécs második – az első a PTTE Kert utcai, ma Dischka Gy. volt – tornatermét. Az Egyetemi Sportcsarnok a Sport u. 1. szám alatt található még ma is. A közel 1000 négyzetméteres csarnok előtérrel, öltözőkkel, két játékteremmel, az emeleten társalgóval szolgálta ki az egyetem sportolóit és a vendégsportolókat. Az udvaron labdarúgópálya, atlétikai pálya, kézi- és kosárlabdapálya is volt. Később a kosárpálya bitumenes borítást kapott, és létesült egy „kis kézi­stadion” is. A kis teremben az asztaliteniszezők, a vívók, a tornászok, a nagy teremben a kosárlabdázók és természetesen a testnevelésórák kaptak helyet. A terem első testnevelője és gondnoka Bárd Bertalan volt, majd Csicskár József lett a gondnok, akik sokat segítették a fiatalokat.