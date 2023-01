Más a következőképpen fogalmaz: - Lehetne még mit javítani az új vásárcsarnokon. Az épület valóban nagyon szép, és rendkívül látványos. Több dolog van azonban, ami nem tetszik. Az egyik a bejárati ajtó - az üvegtáblák közül nehezen található meg, hogy hol is az ajtó, ha pedig megtalálja az ember, akkor se biztos, hogy segítség nélkül be tud jutni. Nekem is egy fiatalember figyelmességére volt szükségem, mert az ajtónak nekiveselkedtem, de egyedül csak nagy erőlködések árán tudtam volna kinyitni. A másik észrevételem a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyekre vonatkozik - több helyre lenne szükség. Én is jogosult lennék a használatára, de sajnos szabad helyet soha nem találok sehol a környéken - tette szóvá egy másik olvasónk.