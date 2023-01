Nincs autóm, így általában vonattal utazom haza a szüleimhez. Rengeteg előnye van, viszont mindenki tudja, hogy a késések szinte már napirenddé váltak, ami jócskán rontja az utazás élményét. Így történt legutóbb is. Talán két állomást mehettünk, amikor a kalauz szólt, hogy fél­órás késéssel fogunk megérkezni a Keletibe, ezért előre is elnézést kért. Nyilván első, második, sőt harmadik hallásra is bosszantó tud lenni, hiszen nem egy embernek a csatlakozást kellett volna elérnie a fővárosban. Volt, aki ennek hangot is adott. Egy-két utas pedig a kalauzt pécézte ki magának, azonban olyan hangnemet ütöttek meg vele szemben, amit nem érdemelt meg.