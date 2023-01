A városi állattartás örökzöld téma. Egy olvasónk a következőkben így fejtette ki véleményét:

„A panelek építésekor malacot, meg tyúkot tartottak a panelban, ma meg kutyákkal vannak tele az épületek. Szinte alig akad már lakás, ahol ne tartanának ebet. Kisebbet, nagyobbat, bármilyent. Valahol határt kellene végre szabni ennek a tendenciának. Az se elfogadható számomra, hogy egyes boltokba beengedik a kedvenceket a gazdáikkal. Én például félek a kutyáktól, egy gyerekkori nagyon rossz emlék miatt. Mások is biztos vannak így ezzel - ránk ki gondol?!„

A városi kutyatartás másik állandó megközelítése az állatok által hagyott nyomok kezelése körül forog.

„Magam is kertvárosban élek és nagyon sok kutyatartót ismerek, akik a panelben élnek együtt kedvenceikkel. Tudom, hogy mindig zacskóval viszik sétáltatni a kutyusokat, és rendesen fel is takarítják, ha az állatok az aszfaltra piszkítanak. Mégis, nincs olyan nap, hogy ne találnék a járdán, a buszmegállóban éktelenkedő halmot, a nyilvánvalóan lusta, figyelmetlen vagy renitens gazdák hagyatékaként. Jó lenne, ha ők is példát vennének a valóban állat- és emberbarát kutyatartókról.