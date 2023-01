Azóta is minden nap délelőtt tíz órától délután hat óráig két óránként, öt perccel egész óra előtt megszólal a zene, hogy ne zavarja a irgalmas templom egész órakor megszólaló harangjának hangját. Ahhoz, hogy ez létrejöjjön, szükség volt egy kivitelezőre – a nevét is meg kell említeni: Gulácsi János Tüke-díjas kisiparos, akinek egyébként köszönhető a zsinagóga világon egyedülálló toronyórája is, amely egyszerre mutatja a helyi időt és az ellenkező irányban járó jeruzsálemi időt. Továbbá a toronyzene megalkotóját, a néhai Kircsi László zeneszerzőt is meg kell említeni. Egyetlen szépséghibája a dolognak, hogy az ide látogatóknak semmi sem hívja fel a figyelmét – még egy erre utaló tábla sem – erre a nevezetességére a városnak.

T. F.