Más is hasonló tapasztalatokról számolt be: – Télen nehezen mozdulok ki autóval, pláne, ha fagyos, jeges utakra lehet számítani. Szombaton elkerülhetetlen volt, hogy autóba üljek – láttam, hogy a síkosságmentesítést végző munkagépek szorgalmasan járták az utcákat. Remélhetőleg ha nagyobb hó érkezik, akkor is ugyanígy uralni tudják majd a helyzetet! – írta egy másik olvasónk.