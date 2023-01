A minap meg kellett látogatnom a háziorvosomat, hogy beutalót adjon az egyik kollégájához. Meglepően még időben is sorra kerültem, azonban, ami utána fogadott, még most is teljesen megdöbbent. Elmondtam a problémámat, hogy miért kerestem fel. Azt hittem, hogy megvizsgál, de nem. Helyette bekapcsolta a számítógépet, és elkezdte az interneten keresni, hogy milyen betegséget írjon rá a papírra. Még most se fogtam fel teljesen a jelenetet. Egy orvos a Wikipédián keresi a problémám forrását, a nevét és latin kifejezését? Ez lenne az orvostudomány? Ezért kell várnunk hetekig, míg időpontot kapunk? Ennyi erővel akár öngyógyításba is kezdhet a beteg.

