Ha valaki beteg és rosszul érzi magát, igyekszik minél előbb vizsgálatra menni, hogy elkezdődjön a kezelés. Mindig azt mondják, hogy időben menjen a beteg orvoshoz. Tudjuk, hogy a tb-s vizsgálatokra akár hónapokat is kell várni. Ezért én is bejelentkeztem inkább egy magánklinikára, hiszen ott előbb jut a beteg ellátáshoz. A vizsgálat megtörtént, de egy olyan körülmény merült fel, amit a magánklinika készüléke nem tudott vizsgálni, mert a berendezés nem a legmodernebb, és nem alkalmas a feladatra. Mint kiderült, megfelelő készülék csak a tb-s rendszerben van.

Ennek a régebbi készüléknek az eredményére is hét hetet kellett várni. A vizsgálat után 5 héttel már felhívtam a háziorvosomat, és ő segített meggyorsítani az ügyemet. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül ki tudtam nyomtatni az eredményt. Két héttel előbb jutottam így hozzá, mint amit a magánklinika a postán megküldött. Ezt köszönöm a háziorvosomnak!

Összegezve: most ugyanott tartok, mint előtte, mivel a magánklinika készüléke nem alkalmas a teljes diagnosztikára. Kidobtam az ablakon közel 100 ezer forintot, és rosszul vagyok, és várhatok a tb-s vizsgálatra, ki tudja mennyit. Ha a magánklinikánál közölte volna velem az orvos, hogy a készülékük nem a legmodernebb, és nem alkalmas a teljes körű vizsgálatra, akkor nem is mentem volna bele, mert a beavatkozás nem volt egy leányálom. Ezt azonban sajnos előre nem közölték velem. Csodálkozom, hogy egy magánklinikának bizonyos diagnosztikai szakvizsgálat elvégzéséhez úgy adnak működési engedélyt, hogy nem a legmodernebb készüléket használják. Fizetés után a kedves beteget visszaküldik a tb-rendszerbe. A teljes diagnosztikai vizsgálat meghiúsult, a beteg végül is a semmiért fizetett, mert a lényeget korábban is ismerte a háziorvos, gyógyszert is írt fel a problémára.

M. L.