– Az újév kellemetlen meglepetése volt számomra, hogy a kedvenc joghurtom, amit leggyakrabban vásárolok és fogyasztok, tovább drágult. Immár 290 forintba kerül. Gyors fejszámolással rögzítettem, hogy a másfél évvel ezelőtti árához képest ez közel 200 százalékos áremelkedést jelent – tette szóvá olvasónk. – Mindez azért sokkoló, mert az átlagos infláció tekintetében 25-26, az élelmiszerdrágulás szempontjából pedig maximum 40-50 százalékos emelkedésről számolnak be a hírek – tette hozzá.

Más az akciós termékekkel kapcsolatban fogalmazta meg álláspontját: – Minden élelmiszerbolt különféle akciókkal igyekszik csábítani a vevőket. Mindig is így volt ez, nincs ebben semmi rendkívüli. Sajnos azonban ezek az akciós termékek pillanatok alatt elfogynak – számolt be tapasztalatairól előfizetőnk. – Bárhová is megyek vásárolni, üres polc fogad ott, ahol a kedvezményes árú tejnek, felvágottnak, sajtnak, stb. lenne a helye. Feltételezem, hogy nem azért, mert minimális mennyiség volt belőle eladó, hanem azért, mert elkapkodták.