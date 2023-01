Viszont a jelen időpontban a labdarúgó akadémiához vezető útszakasz újra rettenetes állapotoknak örvend, és míg csak rászórnak egy-két kiló kavicsot, addig sose lesz jobb. Azonban azt már tényleg nem értem – hiszen akkor erre hivatkozott többek között Ágoston Andrea önkormányzati képviselő is –, hogy az Ürögi fasor végét, ami kivezet a nyugati elkerülőre, miért nem lehet megnyitni. Most már nem azok járnának ezen a szakaszon, akik az Akadémiához, vagy a Tettye Forrásházhoz szeretnék rövidíteni az utat, hanem legnagyobb mértékben a helyben, a Kovácstelepen élők. Tíz évig nem volt baj, hogy járható.

Végezetül a Béke parkban található tarthatatlan helyzet bemutatásával szeretném soraimat zárni. Bár már erről is keletkezett nem kevés cikk, de mindez hiába történik.

Leszögezném, hogy nekem is van kutyám, de ha lehet, elkerülöm ezt a szép parkot, ott ugyanis a fellelhető legnagyobb testméretű ebek is szabadon engedve rohangálnak. Kutyás gazdaként tudom, hogy közterületen csakis pórázon lehet vezetni a kutyát, és szerintem egy ilyen parkban különösen fontos volna ezt betartani – jelzőtáblákkal figyelmeztetni –, ahol futók, gyerekek, idősek vannak, ráadásul a sötétség az úr. Ugyanis a közvilágítás egyenlő a nullával és természetesen ezzel se szeretnének, tudnak mit kezdeni a mi városvezetőink semmit. Biztos több milliós uniós támogatás kell ahhoz is, hogy például öt darab stabil táblát vagy lámpatestet kihelyezzenek.

Továbbiakban szeretném kérdezni az illetékes városvezetőktől, hogy az ilyen és ehhez hasonló városproblémákra (útlezárások, parkrendezések, lakossági észrevételek-problémák) miért nem reagálnak vagy tartanak lakossági, közösségi fórumot, megbeszélést? Ne mismásoljanak, hallgassanak, hanem a tényeket közöljék a lakossággal, még ha az nem is kedvező.