- A buszsofőrökről sokszor olvasni negatív kritikákat, fontos azonban kihangsúlyozni, hogy igenis dolgoznak a pécsi helyi tömegközlekedésben is kedves, udvarias, az utasok érdekeit szem előtt tartó gépkocsivezetők - emelik ki olvasóink.

Egyik olvasónk a következőkről számolt be: - Csütörtökön a déli órákban az Árkád megállóban a 23 Y járatról többen is voltak, akik majdnem lemaradtak, de a sofőrnek - aki egy hölgy volt - köszönhetően a buszt mindenki elérte. A menetrend szerinti időpontban érkezett a jármű, négyen-öten is voltak azonban, akik futva jöttek a megállóba. A sofőr pedig megvárt mindenkit. Kedves volt, udvarias és figyelmes. Nagyon jó érzés volt látni ezt a hozzáállást.