Más szerint teljesen felesleges az arc és az orr eltakarása. – A koronavírus előtt is minden évben volt influenzajárvány, hol enyhébb, hol erősebb. Maszkot mégse kellett hordani. Akkor most miért erőltetik egyesek? A buszmegállóban voltam fültanúja, amint két hölgy méltatlankodott, hogy ők szeretnének egészségesek maradni, de ügyeiket intézni busszal tudnak csak menni. Nagy egyetértésben megállapították, hogy ők maszkot húznak, a fertőzésveszély elkerülése érdekében, és jó lenne, ha mások is ezt tennék. Nem kérdeztem meg, pedig meg kellett volna - 2020 előtt hány télen hordtak maszkot? A válasz borítékolható...