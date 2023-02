Megdöbbentő esetnek voltam a szemtanúja a minap az egyik pécsi üzletben. Sorban álltam a pénztárnál, amikor egy idősebb hölgy szatyorral a kezében odalépett a kasszához, és az ott dolgozónak elmondta, hogy visszahozta a holmikat, amiket nemrég ott vásárolt. Mégpedig azért, mert többet fizettettek vele a kelleténél. A blokkot is megmutatta, majd elkezdték szépen egyesével kipakolni a dolgokat a szatyorból. Kiderült, hogy a pénztáros valóban tévedett, egy terméket kétszer ütött be a gépbe. Ezt nem is vitatta. Nem volt kevés az összegbeli eltérés: 700 forinttal fizetett többet a vevő, mint amennyit valóban kellett volna. Talán egy hasonló félreértés még elnézhető, én se feltételezem, hogy szándékosan történt a tévedés. Viszont az, hogy a pénztáros még csak annyit se mondott, hogy „Elnézést!”, rendkívül felháborított. Visszaadta a pórul járt vevőnek a pénzt, és ennyi. Pedig a hölgy, mint a beszélgetésükből kiderült, otthonról sietett vissza a szatyorral, hogy rendezni tudja az ügyet.