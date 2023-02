A sztrichines mérgezése is 1970 környékén be lett tiltva, a halálos szer nem volt azóta alkalmazható. A vadászat alatt szétlőtt fácánt „besóztuk” a sztri­chin méreggel, és kint hagytuk a határban. Ha csak egy falatot is evett belőle a róka, egy méteren belül élettelenül feküdt. Mivel dúvadnak minősült, és ma is az, lehetetlen a szaporodását megfékezni. Vadászattal csak gyéríteni lehet a számukat, de a szaporodásukat meggátolni nem. A kotorékozás is tiltva van. Még a hetvenes évek környékén nem volt tilos, és az ismert róka kotorék - azaz a róka földalatti várának - elpusztítását kiásással, vagy füstgyertyával végeztük el. Tettük ezt akkor, amikor a fialésát, azaz a kisrókákat is bent tudtuk a kotorékban. Ez a füstgyertya egy hengeres, fűrészporral kevert, kénes vegyület volt. Meggyújtva tettük a kotorékba, annak minden kijáratát betömve. A gáz elpusztította a bent lévő rókákat fiastól. Mindezen módszerek ellenére mégsem tudtuk kiirtani, akkor törvényszerű, hogy most még inkább lehetetlen. El kell fogadni a jelenlétüket, akár tetszik, akár nem. Kovács