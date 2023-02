- Végre most már lehet tényleg bízni abban, hogy a tévétorony fejlesztése elindul. Többen szóvá tették már, hogy a pécsi tévétorony egyedi látványosság hazánkban, turistacsalogató lehetne. Nem a mostani állapotában, mert az inkább siralmasnak mondható, hanem korszerűsítve. Ha elkészül, a Mecsek egészen más célponttá válhat - most csak leginkább erdei kirándulásokra való, de ha az állatkerti látnivalók kiegészülnek a tévétorony különlegességeivel, az komoly vonzerőt jelenthez azok számára is, akik nem elsősorban a természet adta szépségeket keresik a szabadidejükben - írta egyikük.