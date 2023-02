Mint írják, sok a negatív tapasztalat.

- Vásárolni indultam, de üres kézzel tértem haza. Annyira felbosszantottam magam az üzletben tapasztaltak miatt - panaszolta egyikük. - Nagy bevásárlókocsival mentem be, mert sok mindent szerettem volna venni. Már a bejárat közelében is alig tudtam tovább haladni, mert áruval telepakolt raklapok állták el az utat. És mindez a bolt belsőbb részeiben is megismétlődött. Közben rengetegen voltak az üzletben, nem győztük egymást kerülgetni. Végül mérgemben az üres kocsit kitoltam és hazamentem. Változtatni kellene az árufeltöltés gyakorlatán, mert ez így minden, csak nem vevőbarát - fogalmazta meg véleményét olvasónk.

Más is arra panaszkodik, hogy a polcok közé tolt raklapok miatt a vásárlás nagyon körülményes. - A polcokat záróra után kellene feltölteni, mert sajnos nagyon sok a negatív tapasztalat. Nyitva tartási idő alatt csak pótolni kellene azt, ami fogyóban van. Mert amikor a hűtőpulthoz nem lehet hozzáférni, mert mellette tornyokban áll a kipakolásra váró árutömeg, akkor az enyhén szólva dühítő - osztotta meg tapasztalatait egy másik olvasónk.