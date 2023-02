A problémáról természetesen tud az önkormányzat, a többszöri jelzés azonban nem vezet semmilyen eredményre, a választ, információink szerint a következőkkel zárják le: már dolgoznak a probléma megoldásán. Amiből annyi valóban igaz, hogy az elmúlt hetekben tartottak helyszíni bejárást, de érdemben továbbra se történik semmi. Semmilyen információt nem kap az intézmény, a szülők, pedig lenne javaslat is a megoldásra: a szomszédos iskola jelenleg üresen álló alsó szintjére át lehetne költözni. Nagyon szeretnénk, ha szeptembertől az új nevelési év már ott folytatódna, hogy biztonságban legyenek gyerekeink. A közösség kiváló, a kicsik szeretnek ide járni. Köszönhetően az intézmény dolgozóinak rendkívül sok élménnyel gazdagodnak itt az óvodások, a szülők is nagyon fontosnak tartják, hogy a jól összeszokott társaság a jövőben is együtt maradhasson. Erre kínál teljesen kézenfekvő ideiglenes megoldást - az óvoda rendbehozatalának idejére - a szomszédos épületbe való költözés, ami - sokunk véleménye szerint - minimális anyagi ráfordítással megoldható lenne. Semmi információ nincs azonban arról, hogy ezzel a javaslattal érdemben foglalkoznának. Elég volt az ígéretekből! Szeretnénk a város polgármesterétől konkrétumokat hallani, időpontokat, hogy mikor milyen intézkedés várható, illetve kérjük a hivatalos döntés meghozatalát is a szomszédos épületbe való átköltözést illetően.

