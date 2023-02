- Az utcánkban három garázsbejáraton is kint van a matrica, ami pont olyan, mint egy hivatalos megállni tilos tábla. Az egyik helyen barátságos hangvételűnek nem éppen nevezhető felirat is került mellé: "Bejárat, ne parkolj elé!" Nem is ezzel van a gond, hiszen természetes, és előírás is, hogy nem parkolunk le úgy, hogy az a garázsból való ki- és behajtást akadályozza. A gond azzal van, hogy az érintettek közül van, aki azt is szóvá teszi, ha az út másik oldalán, a garázsbejárattal szemben megáll valaki. Ami se nem szabálytalan, se nem akadályoz senkit a közlekedésben