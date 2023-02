A DN SMS-rovatában a kutyaürülék és annak össze nem szedése volt az egyik téma a minap. A Rókus utcában sétálva eszembe jutott, hogy mennyire igaza van annak, aki a véleményt megfogalmazta. Miszerint tele a város kutyaürülékkel, mintha nem lenne kötelező azt a gazdáknak összeszedni.

A Rókus utca környékén viszonylag sok a zöldterület, kisebb füves szigetek találhatók a tömbházak között. Érdemes lenne a hatóságoknak egyszer arrafelé tartani egy helyszíni szemlét – a fű a legtöbb helyen tele van kutyaürülékkel. Talán nem jutnak hozzá a zacskókhoz a gazdák? Vagy mi lehet a hanyagság oka? Vagy talán egyszerűen csak azt gondolják, hogy ezzel minek foglalkozzanak, úgyse bünteti meg őket senki? Mindenesetre nagyon elkeserítő, hogy ennyire nem óvják a lakókörnyezetük tisztaságát, és szépségét. Gondolom, hogy a játszóterek se jelentenek a felelőtlen gazdák számára kivételt! Pedig ott még az a veszély is fennáll, hogy pici gyerekek megbetegszenek, elkapnak valamilyen fertőzést a kutyapiszok miatt. Vagy a szigor segíthetne, vagy talán érdemes lenne zacskók kihelyezésével is próbálkozni. Ha nem is minden köztéri kuka mellé, de legalább néhány helyre. A kedvelt kutyasétáltató helyek környékén. Hátha az segítené a szabályok betartásában a gazdákat!

K. P.