– Meglepődve vettem tudomásul, hogy hosszú hónapok folyamatos áremelkedése után az egyik szupermarketben olcsóbban kaptam meg a vajkrémet, amiért szinte már horribilis árat fizettem eddig – írja olvasónk. – Nagyon megörültem, és mindjárt néztem a többi, általam gyakran vásárolt termék – tejföl, tej, teljes kiőrlésű kenyér – árát is. Sajnos azok nem lettek olcsóbbak, sőt, volt olyan, aminek tovább emelkedett az ára. Egyre nehezebb eligazodni az árak és az infláció alakulásán nyugdíjas vásárlóként – tette hozzá.

Más így látja a helyzetet: – Azt vettem észre, hogy a korábban az élelmiszerekre jellemző heti drágulás átment egyéb termékekre is az áruházláncoknál. A tusfürdő például, közel duplájába került legutóbb, mint fél évvel ezelőtt. Szerintem az árak alakulását nemcsak az infláció befolyásolja, hanem az is, hogy a kereskedő cégek ilyen körülmények között is biztosítani akarják a szokásos profitot, ezért nemcsak az élelmiszerek, hanem egyéb termékek árai is csúcsra járnak – bosszankodik olvasónk.