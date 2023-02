- Beköszöntött a tavasz, és ezzel együtt a motorosok tömegei is megjelentek az utakon. Pécsről Újpetre felé autózva háromszor kellett fékeznem, mert szemből, a sávomban motoros közeledett felém, egy szemből haladó autót előzve. Motorozni szerintem a szabályokat betartva is lehet, az is biztos megadja a szabadságérzetet. Vagy tévednék? Mindenesetre a közlekedés valamennyi résztvevőjét nem kellene, hogy veszélyeztessék! - írta egyikük.