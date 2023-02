Azok, akik a postahivatalok bezárásáról döntöttek, el se tudják képzelni, hogy mekkora veszteséget jelent ez az adott környéken élők számára. Ahogy az a Postabontásban is nemrég megjelent: a Surányi utcai postát is érintette a bezárási hullám, de akkor azt az ígéretet kaptuk, hogy 2023. februárjában újra kinyitnak. Ezen a környéken nagyon sok, hozzám hasonlóan idős ember él - az, hogy a posta itt volt a közelben, nagyon sokat jelentett. Most minden egyes csekkel, vagy pénzfelvétel miatt, vagy ha csak lottózni szeretnénk, le kell mennünk a városba. Ha valaki idős, nehezen mozog, ez nagyon nagy gondot jelent. Többek közt azért is, mert idős korban a legtöbbeknek egészségi okok miatt is záros időn belül haza kell érnie, ami a buszozás miatt igencsak nehezen megoldható.