Pécsett több üzletház létezik, ahol a felhozatal miatt mindennemű, és eladható termék megvehető. Nejemmel is szívesen járunk 2–3 hetente az egyik pécsi bevásárlóközpontba, általában az egyik üzletlánc élelmiszer-áruházát keressük fel, ahol szinte minden áru kapható és minden sorban hirdetik: „akciósan”. Itt (is) lehetséges a súrolószertől a kis­állatok ellátásáig sok-sok áru megvétele, azaz a közepes, avagy a nagybevásárlás is kivitelezhető. Persze, mint a többi hasonló pécsi bevásárlóközpontban, az adott élelmiszerboltnak helyet adóban is vannak helyben fogyasztható, különböző nemzeti kultúrát viselő gyors-, vagy kevésbé gyors éttermek, kávézók, fagylaltozók, illetve csak virágosok, csak órások, csak ékszerboltok, csak ruha, illetve csak sportruha, csak műszaki, vagy csak általam elnevezett smink üzletek – megjegyzem: utóbbi kifejezést a nejem tőlem nem nagyon veszi jó néven...