A létesítmény hétfőtől csütörtökig 5-től 16.20-ig, pénteken 5-től 16 óráig, szombaton pedig 5-től 14 óráig tart nyitva. Emlékszem, amikor épült, az egyik érv az új vásárcsarnok mellett az volt, hogy egy új, modern épülettel és infrastruktúrával a fiatalabb generációt is érdekeltté lehet tenni abban, hogy ne a multiktól, hanem inkább a helyi termelőktől és kiskereskedőktől szerezzék be a számukra szükséges dolgokat. Ami szerintem igaz is, mert szép és jó lett az épület, klassz, hogy van lehetőség étel, ital fogyasztására, viszont a tapasztalat szerint a kereskedők döntő többsége sajnos már délután három óra körül elpakol, vagy még annál is előbb...