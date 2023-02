Más is hasonlóképpen vélekedik: – A gyerekek kerékpároznak, a felső tagozatosok egyedül járnak busszal, vagy gyalog, például az iskolába. Nagyon fontos lenne, hogy a közlekedési tudnivalókat alaposan ismerjék, és azokat alkalmazni is tudják. Most elsősorban a szülők feladata ezekre megtanítani csemetéiket, és persze ebben valamelyest az iskola is segít. Ha azonban komolyabb szerepet kapna, akár tantárgyként a közlekedés ismerete, biztos, hogy csak pozitív hozadéka lenne – írta egy másik olvasónk.