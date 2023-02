Teljesen kihasználatlan a hajdani konténer-pályaudvar a Tüzér utcában. Olvasóink szerint vétek parlagon hagyni, mihamarabb funkcióval kellene megtölteni a parlagon heverő területet.

- A hajdani konténer-pályaudvart rossz nézni - ott az a hatalmas terület, funkció nélkül. Gyárat, üzletet, bármit ide lehetne telepíteni. Jól megközelíthető, frekventált helyen van a telek, kár parlagon hagyni

- adott hangot véleményének egy olvasónk.

Más szerint a tanulóvezetők számára kellene megnyitni, gyakorlópályaként. - Régebben nagyon sok mazsola járt a megüresedett konténer-pályaudvar területére, ezt a tolatás, parkolás gyakorlását segítő, akadályokként szolgáló gumiabroncsok még ma is jelzik. Jó gyakorlási terep volt ez a friss jogosítvánnyal rendelkezők számára is. De sajnos a terültet lezárták - pedig lehetne hivatalos gyakorlópályaként is üzemeltetni, fizetőssé tenni. Biztos, hogy lenne rá igény, hasznot hozhatna a város számára - vélekedik olvasónk.