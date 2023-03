- Az uránvárosi buszpályaudvaron szerencsére "esőbeálló" is található. Sajnos azonban eső esetén nem sokat ér, mert a teteje lyukas, hiányos. Esernyő nélkül biztos a megázás. Igaz, hogy most a tavasz jön, majd a nyár, de eső ilyenkor is előfordulhat. Reméljük, nem várják meg az őszt a helyreállítással! - adott hangot nemtetszésének egy olvasónk.

Olvasónk felvétele

Más a buszmegállók tisztaságára panaszkodik. - A buszmegállók ülőkéi nagyon sok helyen használhatatlanok, annyira koszosak. A beállók telefirkálva, ami szintén azt az érzetet kelti, mintha ezeket a létesítményeket soha, senki nem takarítaná le. Még szerencse, hogy a cigarettacsikkeket rendszeresen felsöprik - az már persze más kérdés, hogy ezek ott se lehetnének, miután a megállókban a dohányzás nem megengedett - jelezte észrevételeit olvasónk.