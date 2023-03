Az általam megkeresett egyik pécsi, külterületi iskola megígérte, hogy tárgyalni fognak róla. Ez a megkeresés azóta sem történt meg. Rákérdeztem a mesterre, hogy a felajánlás még most is fennáll-e. Válasza, igen. Itt az alkalom. Most már a vásárcsarnok vezetésén múlik – ha eldöntötték, hogy kell-e a falióra, vagy sem, és előbbi mellett teszik le a voksukat, a közvetítést szívesen magamra vállalom.

Név és cím a szerkesztőségben