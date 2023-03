- A pécsi Kertvárosban és Gyárvárosban is hosszú sorok kígyóztak a postahivatalok előtt március 13-án. Az építményadó befizetések okozták a tömegjeleneteket. Én is megtaláltam a postaládámban az értesítőt, hogy ajánlott küldeményem érkezett a pécsi adóirodától. Én nem voltam hajlandó órákat várni a posta előtt ácsorogva, hogy a levelet átvegyem. Gondolom, hogy a kígyózó sorokban állók is azért mentek, hogy a leveleket kézhez kapják, majd ismét sorban fognak állni egy következő alkalommal azért, hogy a benne lévő csekket befizessék. Gratulálni tudok csak annak, aki ezt így kitalálta! - írta egy olvasónk.