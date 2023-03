Kézhez kaptam a minap a kötelező gépjármű felelősségbiztosításomról szóló évfordulós értesítő levelet, aminek tartalmán nagyon megdöbbentem. Az autóm tizenöt éves, én elmúltam már hetven esztendős, az elmúlt években semmilyen balesetet nem okoztam. Míg tavaly ötvenezer forint körüli összeget fizettem éves díjként, addig idén, az értesítés szerint több, mint nyolcvanezer forint lenne a díjam. Be is mentem személyesen a biztosítótársasághoz, hogy tisztázzam az ügyet. Ott elmondták, hogy ha márciusban műszaki vizsgát tesz az autóm, akkor valamivel kevesebb lesz a fizetendő, de akkor is alulról karcolná a nyolcvanezer forintot. A családom tagjait is megkérdeztem: kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy túlzó ez az összeg. A fiam például harmincezer forintot se fizet éves díjként. Nagyon szeretnék szakértői véleményt olvasni arról, hogy mitől függ az, hogy egy kötelező felelősségbiztosítás mennyibe kerül. Talán az életkor is ennyire megatározó szempont? Mert másra nem nagyon tudok gondolni.

A nyolcvanezer forintot azért is túlzásnak érzem, mert évente nagyjából kétezer kilométert teszek meg összesen az autómmal, tehát azt nagyon ritkán használom. Nem nagyon éri meg, hogy biztosításként ilyen sokat fizessek utána. A másik kérdés az, hogy a tavalyi ötvenezerből hogy lesz idénre nyolcvanezer forint? Mitől drágult meg ennyire egy biztosítás?

