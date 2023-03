Ki tudna fenntartani még egy piacot? – tette fel a Postabontásban a kérdést egy olvasótársam. Nos, én pedig azt szeretném megkérdezni, hogy a kertvárosit, az uránvárosit ki tartja fenn? Ezekhez hasonlóan lehetne a Budai vámnál is működtetni egyet, ha épülne.

Mi, a keleti városrészben élők évek óta kérjük, hogy alakítsanak ki itt is egy kisebbfajta vásárcsarnokot, félig fedett piacot. A Budai vámnál bőven lett volna hely is egy ilyen létesítmény számára. Sajnos azonban úgy tűnik, hogy minden reményünk szertefoszlott, legalábbis a helyszínt illetően. A benzinkút melletti területet elkerítették, de arról, hogy mi épül itt, a városrészben élőknek nincs semmilyen információja. Nem tudjuk, hogy kié volt a terület, azt ki vásárolta meg, és mi az, ami ott épül.