Több mint fél éve, hogy megnyílt az új pécsi vásárcsarnok, ami igazán kellemes hely a vásárlása, és emellett különleges programokat is kínál, sokak örömére. Mellette azonban ott a régi épület, ami nem szép látvány. Semmit nem tudni, hogy mi a terve vele a városnak. Pedig, ha van vagyongazdálkodás, akkor ezzel is kellene végre kezdeni valamit. Vagy talán ennek is azt a sorsot szánják, mint a Bőrklinikának? Megvárni, amíg teljesen lerobban az épület, aztán potom pénzért eladni? Nem is kell sokat gondolkodni, hogy mi lenne a legmegfelelőbb funkció a régi csarnok számára. Egy modern parkolóházat lehetne kialakítani – akkor többek közt a környező településeken élők számára is vonzóbb lenne az új pécsi vásárcsarnok, hiszen lenne hely, ahol le tudnának parkolni.

