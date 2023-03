Olvastam több ízben is a DN hasábjain, hogy gond van a pécsi tömegközlekedésben dolgozó buszsofőrök fizetésével és létszámával. Sajnos lehet, hogy némelyikük mentalitásával is akad probléma. Ugyanis a minap, a biztosan a buszon észrevétlenül leejtett, és így elvesztett szemüvegtokom után érdeklődve az irodán azt a felvilágosítást kaptam – miután nem sok reménnyel megnézte a hölgy a leadott tárgyak könyvében a keresett, számomra fontos és kedves emlék használati tárgyat, a következő választ kaptam: „Ha le is adta egy utas a sofőrnek, azok ilyen apróságokkal nem mindig foglalkoznak, van, hogy az ilyeneket egyszerűen kidobják.” Hát, erre az eshetőségre nem számítottam... „Köszönöm”, hogy aznap is tanulhattam valamit!

N. I.