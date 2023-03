- A hírek szerint a gyorsabb közlekedésre alkalmas elektromos rollerek segédmodorkerékpárnak minősülnének, ahogy arra külföldi országokban már van is gyakorlat. Éppen itt az ideje a szigorúbb hazai szabályozás bevezetésének, mert a mostani helyzet tarthatatlan. Úgy száguldoznak mindenféle védőfelszerelés nélkül, hangtalanul a járdán, hogy az ember frászt kap, amikor megelőzik. Veszélyes ez annak is, aki a rolleren áll, és annak is, akit előzgetnek - tette szóvá olvasónk.