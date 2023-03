Más a következő véleményt fogalmazta meg: - Hamarosan itt a helyi adók befizetésének az ideje. Amikor is a csekkes befizetések az átlagosnál is gyakoribbak. A postahivatalokban ez biztos még nagyobb tumultust okoz ajd. Sajnos a bezárt posták újranyitására nem sok esélyt látok. Pedig komfortosabb lenne az ügyintézés, ha ezek is fogadnák az ügyfeleket.