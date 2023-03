Az infláció mellett az üzletláncok közötti verseny is bonyolítja dolgukat.

Lassan már valamennyi hipermarket beszáll a vásárlók vonzását célzó árversenybe. A kérdés: mi változott az elmúlt hónapokban? Miért tudnak olcsóbban adni egyes élelmiszereket? Ráadásul nem is kicsit olcsóbban. Egyébként az, hogy milyen óriási különbségek vannak az árak között, ahogy karácsony előtt, most, húsvét közeledtével is tapasztalhatjuk. Télen a szaloncukrok árai közt volt több száz forintos eltérés, most a tojás, vagy húsvéti nyúl alakú édességekkel hasonló a helyzet. Nagyon alaposan körül kell nézni, mert sokat lehet spórolni egy kis utánajárással.