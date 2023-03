Az iskolákban március idusa előtti napon voltak az ünnepi megemlékezések, így magán a nemzeti ünnepen már sajnos alig láttam a városban kokárdát viselő embereket. Pár évtizeddel ezelőtt teljesen természetes volt, hogy március 15-én kitűztük a kabátunkra az ünnep jelképét, akkor is, ha nem egy szervezett ünnepségre indultunk épp. Láttam az interneten videókat, ahol ezt vizsgálták az utcán, éttermekben, hogy hány emberen van kokárda az ünnep napján. Nemhogy nem volt az emberek többségén, de még a kérdést is furcsállták. Azt is érdemes megnézni, hány fiatal felnőttet érdekelt szerdán az ünnepség... Ha az iskolák nem követelnék meg, egyáltalán látnék valakin háromszínű rózsát? Ennyire nem fontos már senkinek 1848 szellemisége? Ez az ünnep már csak arról szól, hogy otthon a kanapén pötyögjünk az okostelefonunkon? Legyünk túl gyorsan az egészen? Hát hová tart így az országunk, ha a nemzeti ünnepünkre nem tudunk átszellemülten gondolni?

