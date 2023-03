Örvendetes, hogy a rendőrség kiberbiztonsági témahét keretében felvilágosítást tart az internet használatáról a gyerekeknek, és remélhetőleg ezeknek a beszélgetéseknek meg is lesz a pozitív hatása. Négy unokám van, de egyik se kapott alsótagozatosként okostelefont. Egy egyezmény volt ez a családunkban, pontosan azért, hogy meglegyen a kontroll, és az interneten ne férhessenek hozzá nem nekik való tartalmakhoz. Nem vagyunk maradiak - tudjuk, hogy a mai világban az online elérhető információk a tanuláshoz például sokszor elengedhetetlenek. De ezekhez hozzá is fértek - otthon leülhettek a számítógép elé, és rákereshettek arra, amire éppen szükségük volt. Prezentációkat is így készítettek. Viszont a közösségi felületeket nem használták, és ebből semmilyen hátrányuk nem származott.

Szerintem nem helyes az, amikor a babakocsiban ülő gyermeket úgy próbálja lekötni az édesanyja, hogy okostelefont ad a kezébe, hogy azon a kicsi mesét nézzen. Érdemes lenne nem csak a gyerekeknek, de a fiatal szülőknek is tájékoztatást adni arról, hogy ez milyen veszélyeket rejt hosszútávon. Napjainkban már az a generáció is szülővé válik, amelynek tagjai internet nélkül el se tudják képzelni az életüket, és talán nem is jut eszükbe, hogy a gyermekeiknek nem tesz jót a világháló.

P. L.-né