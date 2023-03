Megérkezett a tavasz, elkezdődnek az erdőtakarítási akciók. Sajnálatos, hogy ezekre szükség van - vélik olvasóink.

- Ahogy minden tavasszal, úgy most is erdőtakarítási akciót hirdetnek mindenfelé, különböző természetvédelemmel foglalkozó egyesületek, szervezetek. Ha nem lennének szemetelők, ezekre a megmozdulásokra se lenne szükség. Megdöbbentő, hogy egy-egy ilyen ne alkalommal mennyi hulladékot szednek össze az akciók résztvevői. Pedig nem az ő feladatuk lenne a takarítás. A szemetelőket büntetni kellene, de persze tudjuk, hogy ez kivitelezhetetlen. És sajnos ezt ők is pontosan tudják, ezért gond nélkül szennyezik a környezetet - adott hangot nemtetszésének egy olvasónk.