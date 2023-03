Köztudott, hogy az utóbbi években változások történtek: a helyi adókat továbbra is az önkormányzat szedi be, míg a gépjárműadót a NAV-nak kell fizetni.

Előbbi kapcsán a csekkeket várjuk, de egyelőre úgy tűnik, hiába. Nincs már egy hét se a befizetési határidő lejártáig, de a küldemény a városi adóhivataltól még nem érkezett meg. Miért kell ezek postázását az utolsó pillanatra hagyni? Szerintem sokan vannak, akik nem tartják észben, hogy március közepén a helyi adók befizetéséről is gondoskodni kell, biztos, hogy többeket váratlanul ér a levél. És így mindössze néhány napjuk lesz arra, hogy a szükséges fedezetet biztosítsák. Miért nem lehet már februárban kiküldeni a leveleket?