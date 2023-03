Minden reggel fúrók, kalapácsok zajára ébredünk immár harmadik napja - a lépcsőházunkban az egyik lakás új gazdára talált, a tulajdonos bele is vágott a felújításba. Mint a munkásoktól megtudtuk, mindent kicserélnek: vezetékeket, burkolatokat, nyílászárókat. Mondhatni egy új lakás épül. A felújítást végzők reggel 7 óra körül érkeznek, kicsit tesznek-vesznek, majd fél 8 körül biztosra vehetően megszólalnak a gépek. Véső, fúró, minden, ami egy ilyen horderejű felújítás kapcsán elképzelhető. És ez megy egész nap - volt, hogy délután kis szünetet tartottak, de azt a koraesti órákban aztán bepótolták. Kifogásainkat a lakás tulajdonosának is el szeretnénk mondani, de ő nincs a helyszínen, és nem is ismerjük. A munkásoknak pedig hiába mondjuk panaszainkat, ők csak a dolgukat végzik, hogy haladjanak.