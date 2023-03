Már jelentek meg korábban újságcikkek, petíciót is adtunk be az illetékeseknek a környéken lakók nagy számú aláírásával, hogy a még el nem kezdett két tömb építését vizsgálják felül. A válaszból kiderül – bár a szakember sem ért egyet – a kiadott engedéllyel már nem tudnak mit kezdeni. Kérdezzük, miért nem? Miért nem lehet visszavonni egy elhibázott engedélyt, ha már az építtető vállalkozó nem látja be, hogy nem jól döntött a telekbeépítéssel, amelyhez az engedélyt kiadók is asszisztáltak?

Jó lenne olyan építészekből álló testületet, komoly szakembereket megbízni az engedélyek kiadásával, akik fontosnak tartják a „zöld város” kritériumait, a környezetvédelmet és a környéken lakók érdekeit sem hagyják figyelmen kívül. A mostaninál sokkal felelősebb hozzáállásra lenne szükség az építési engedélyeket kiadó testületek és építészek részéről, valamint fontolóra kellene venni a városi építési szabályzat szigorítását és a benne foglaltak betartatását.

