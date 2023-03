Ne költözz oda, ahol akár egy üres telek is van, ahol a szomszédaid nem fiatalabbak nálad legalább húsz évvel, különben egyszer csak azon kapod magad, hogy se zöld, se csönd, se családi házak.

Adott egy dűlő, egy zsákutca, kertes-családi házas övezet, ami két védelmi zónába is esik; település- és vízvédelmi zóna. Ahová a jelenleg hatályos építési szabályzat szerint nem lehet elhelyezni társasházat. Az itteni lakosok sem akarják, 2007 óta kétszer akadályozták meg társasházak felhúzását. Holott 2007-ben még az építési szabályzat lehetőséget adott rá, de maga a városvezetés is belátta, hogy itt a társasház eltúlzott, túl nagy forgalommal, zajjal, szennyezéssel járna, ráadásul a település arculatába sem illeszkedik.