- A Szigeti út lezárásával kapcsolatban a pozitívumokat is meg kell említeni - írta egy olvasónk. - Míg elsőre úgy tűnt, hogy a Tiborc utcaiak városba való buszközlekedése ellehetetlenül - amiről a Postabontás rovatban is szó esett -, mostanra a probléma megoldódott. Valamennyi, korábban a Szigeti úton a belváros irányába közlekedő helyi járat a 6-os úton halad most végig, így a Tiborc utcában lakóknak se kell olyan sokat gyalogolniuk a megállókig. Visszafelé pedig a szokásos útvonalon jövünk végig, tehát nincs a korábbiakhoz képest változás. Így már sokkal jobban viselhető az útlezárás - osztotta meg gondolatait.