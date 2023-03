- A sajtok árának csökkentésében elindult a verseny: sorra jelentik be a különböző áruházláncok, hogy tartósan olcsóbban kínálják a terméket. Bennem a következő kérdések merültek fel: Ha most ilyen jelentős mértékben tudják csökkenteni az árakat, akkor ezt eddig miért nem tudták megtenni? Talán most ébredtek rá arra, hogy a sajt is a megfizethetetlen kategóriába került? Az árak csökkentését kezdték a vajjal, majd jött a sajt. Viszont hatósági áras tejet továbbra se lehet kapni. A tej árát miért nem csökkentik? - tette fel a kérdést olvasónk.