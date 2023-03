Hazánkban a rendszerváltást követően elkövettük azt a hibát, hogy a szűkössé vált erdőterületekből is kárpótlással erdőterületek kerülhettek magánkézbe. Így fordulhatott elő, hogy a tettyei vízbázis szomszédságában, természetvédelmi oltalom alatt álló, magántulajdonban lévő terület határában, a Felsőgyűkési út mentén fákat, bokrokat vágtak ki, néhány ezer négyzetméteres területen. Az akkoriban felháborodást kiváltó fakivágás ráirányította a figyelmet arra, hogy a rendszerváltás egyik elhibázott intézkedései közé tartozott, hogy az ország erdővel borított területei nagy részének Trianon-t követő elvesztése mellett, még az állami tulajdonban lévő, a nemzeti vagyont képező erdők is a privatizáció áldozatául estek. Mivel a termőföldeken kívül még az erdők is részét képezhették a kárpótlásnak. Véleményem szerint a kormánynak sürgősen intézkednie kellene, hogy a nemzeti vagyonhoz tartozó erdők mielőbb visszakerüljenek állami tulajdonba. Vagy úgy, hogy visszavásárolja őket, vagy a tulajdonosoktól bérbe veszi.

Meggyőződésem szerint ugyanilyen elhibázott intézkedés volt a Föld fogyóban lévő édesvíz készletének részét képező vízbázis, illetve annak kinyerését végző vízművek idegen-, vagy magánkézbe adása. A visszaállamosítására tett intézkedése a kormánynak sok városban sikerrel járt - Pécs esetében ez nem volt sikeres.

Frantó