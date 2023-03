Szerencsére balesetet nem okoznak, hiszen ott az oktató mellettük, de azt gondolom, hogy aki vezetni tanul, annak se ideális, ha azt zsúfolt utakon teszi. Ha legalább az autó kezelését, a parkolást, kanyarodást, stb. elsajátítanák erre a célra kialakított pályákon, akkor a forgalomban kevésbé okoznának bosszúságot. Pécsett ráadásul azért is nehéz a helyzet, mert a környező városokból is ideözönlenek a jogosítványszerzés előtt állók – amint arról az autósiskolák neveit mutató táblák az autók tetején árulkodnak – , mert miután itt kell levizsgázniuk, itt is gyakorolnak. Gondolom, hogy ők is a délutáni órákat részesítik előnyben.

