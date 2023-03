Ez idáig azt hittem, hogy én adok meg valamit rosszul, esetlegesen az email-címemmel lehet valami probléma, de mint kiderült, nem. Régebben mindegyik csomagküldő szolgálat küldött egy SMS-t és pluszba egy emailt is arról, hogy a napnak melyik szakában várható a kiszállítás, ezzel is tervezhetőbbé téve a napunkat, illetve a kiszállítás is gördülékenyebben folyt.

Ennek azonban vége szakadt. Ugyanis az utóbbi jó pár hónapban már nem érkezik semmiféle értesítő. Csak csörög a telefon, hogy bizony a futár éppen a kapu/ajtó előtt áll, csomaggal a kezében. Ha nem vagy otthon, pech, majd másnap megpróbálja.