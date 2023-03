Örökzöld téma a Postabontásban és az SMS rovatban a gyalogosok és a zebra közti feszülő ellentét. Vagyis, hogy sok gyalogost valami oknál fogva taszít a zebra, és inkább néhány méterrel odébb sétálnak át az úttesten. Hasonlóan nagy gond azonban szerintem az is, hogy nem telik el úgy hét, hogy autósként legalább egyszer ne találkozzak olyan járókelővel, aki mindenféle körültekintés nélkül lelép az úttestre. Gondolom, abban a meggyőződésben, hogy neki van elsőbbsége. Ami tulajdonképpen igaz is, de ha nem néz körül, mielőtt elindul, akkor nem biztos, hogy meg fogok tudni állni. És ehhez nem kell, hogy gyorsan hajtson az ember! Uránvárosban az egyik zebra mellett láttam például a sárga zászlókat kihelyezve, ami, gondolom, a gyerekek csoportban való átkelésekor nyújt segítséget. Ez is nagyon jó kezdeményezés, ahogy az is, amikor a rendőrök figyelemfelhívó akciókat, ellenőrzéseket tartanak a gyalogátkelőknél. Utóbbiból kellene talán több, illetve a telefonálás és a zenehallgatás mellőzésére figyelmeztető piktogramok felfestésének frissítése ugyancsak időszerű lenne sok helyen.

