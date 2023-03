Talán már a rómaiak is ezen az útvonalon vonultak végig annak idején. Az útnak az elmúlt évszázadokban több neve is volt. Csak én háromra emlékszem: volt Magyarszéki országút, Tolbuhin út, végül pedig lett Komlói út. Talán az sem érdektelen, hogy ezen az útvonalon vonultak végig, napokon keresztül, a hazájukat „ekhós” szekereikkel elhagyó bácskai, bánáti svábok, akik féltek a területükre bevonulni szándékozó jugoszláv partizánok bosszújától. Itt vonultak végig a második világháborúban az országot megszálló Vörös Hadsereg katonái is, a Balatonnál jól kiépített Margit-vonal irányába.

Talán kevesen tudják azt is, hogy az úton, amely kezdődik a Budai vámnál, majd kétoldalt kukoricaföldekkel volt határolt, és tart egészen György aknáig, és tovább Árpád-tetőig, csak a huszadik század elején kezdtek családi házak, illetve emeletes házak épülni. Egy emlékezetes épület volt az út mentén bal oldalt azon a részen, ahol már emelkedni kezd. Egy vendéglő, az un. „Pipagyújtó” csárda.

